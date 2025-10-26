كمبوديا وتايلاند توقعان اتفاقا لتوسيع وقف إطلاق النار

الأكثر قراءة
تصويت
وقعت كمبوديا وتايلاند، اليوم الأحد، اتفاقا لتوسيع وقف إطلاق النار ، الذي ساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوسط لإبرامه في يوليو الماضي لإنهاء النزاع الحدودي بين البلدين.