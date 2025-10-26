 كمبوديا وتايلاند توقعان اتفاقا لتوسيع وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
الأحد 26 أكتوبر 2025 9:08 ص القاهرة
كمبوديا وتايلاند توقعان اتفاقا لتوسيع وقف إطلاق النار

د ب أ
نشر في: الأحد 26 أكتوبر 2025 - 8:50 ص | آخر تحديث: الأحد 26 أكتوبر 2025 - 8:50 ص

 وقعت كمبوديا وتايلاند، اليوم الأحد، اتفاقا لتوسيع وقف إطلاق النار ، الذي ساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوسط لإبرامه في يوليو الماضي لإنهاء النزاع الحدودي بين البلدين.

 


