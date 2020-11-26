إسرائيل تفرج عن فلسطيني أضرب في سجونها لأكثر من 100 يوم

أفرجت إسرائيل اليوم الخميس، عن فلسطيني أضرب في سجونها عن الطعام لأكثر من 100 يوم ضد اعتقاله إداريا.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني "منظمة غير حكومية"، في بيان صحفي اليوم، أن الأسير ماهر الأخرس حر بعد معركة خاضها رفضا لاعتقاله الإداري واستمرت لمدة 103 أيام.

وذكرت مصادر فلسطينية، أنه تم نقل الأخرس فور الإفراج عنه عبر حاجز "جبارة" العسكري مع الضفة الغربية إلى مستشفى النجاح في نابلس لاستكمال علاجه.

واعتقلت إسرائيل، "الأخرس" في 27 يوليو الماضي من منزله في جنين وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر وهو ما قابله بالإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.

وفي السادس من الشهر الجاري، تم الإعلان عن وقف إضراب الأخرس في ظل تدهور خطير في حالته الصحية، وذلك مقابل اتفاق مع السلطات الإسرائيلية على عدم تجديد أمر اعتقاله الإداري الذي يتيح الاحتجاز المفتوح دون توجيه ملف تهم محددة.

وهنأت حركتا حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى الأخرس بالإفراج عنه، معتبرة أنه انتصر في معركته ضد الاحتلال.