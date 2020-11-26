صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بأغلبية مطلقة، على مشروع قرار يدين تركيا.

وطالب مشروع القرار أيضاً بفرض عقوبات قاسية عليها، بسبب استفزازاتها خصوصا شرق المتوسط وتجاه قبرص.

وعقد البرلمان الأوروبي جلسة مناقشات حول مشروع القرار رقم 2844 لسنة 2020، والذي يحمل اسم "تصاعد التوترات في فاروشا بعد الإجراءات غير القانونية من قبل تركيا"، وفقا لموقع البرلمان الأوروبي.

ووافق البرلمان الأوروبي على مشروع القرار بعد جلستي مناقشات عقدتا الثلاثاء واليوم الخميس، قبل التصويت بالموافقة، ما يفتح باب أمام فرض عقوبات على أنقرة.

ويدين مشروع القرار الصادر اليوم "الإجراءات التركية أحادية الجانب في فاروشا بمدينة فاماغوستا باعتباره غير قانوني، ويحذر من أي تغيير في الوضع الراهن في فاروشا".

وتابع أن "فرض أي أمر واقع جديد يقوض احتمالات التوصل إلى حل شامل لمشكلة قبرص، حيث يؤدي إلى تغيير الوضع على الأرض إلى الأسوأ وتعميق انقسام الجزيرة وترسيخ التقسيم الدائم فيها".

ويدعم مشروع القرار "استئناف المفاوضات من أجل إيجاد حل شامل لمشكلة قبرص في أقرب وقت ممكن، وعلى النحو المحدد في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأضاف المشروع أن البرلمان الأوروبي "مقتنع بأن الحل المناسب للصراع يأتي عن طريق الحوار والدبلوماسية والمفاوضات، بروح من حسن النية وبما يتماشى مع القانون الدولي".

وقبل أسابيع، أعادت أنقرة فتح منتجع فاروشا الساحلي المهجور الذي أغلقه الجيش التركي بعد تقسيم جزيرة قبرص، في انتهاك واضح للقرارات الدولية خاصة تلك الصادرة من مجلس الأمن، وتصعيد متعمد في الجزيرة، ما أثار قلقا أوروبيا واسعا.