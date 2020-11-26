قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الصندوق بتجهيز 2000 عروسة ضمن مبادرة «دكان الفرحة»، لافتًا إلى البدء في تجهيز 50 عروسة في الفيوم.

وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الصندوق من المقرر أن يتجه غدًا لتنفيذ المبادرة في الوادي الجديد والبحيرة، متابعًا: «نعمل على قدم وساق لتنفيذ تكليف الرئيس».

وأشار إلى توفير 1500 ماكينة غسيل كلوي لرعاية مرضى الفشل الكلوي، وأجهزة التنفس الصناعي ضمن مبادرة «نتشارك هنعدي الأزمة»، وحضانات للأطفال المبتسرين، وثلاث معامل مهارات لتدريب كليات الطب على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، ضمن أكبر قافلة إنسانية لرعاية الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد أن الصندوق يهتم بالتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية والتي تمتهن حرف هامة كالنول، قائلًا إنه تم توفير ألف نول ضمن مبادرة «تتلف في حرير» بالتعاون مع وزارة التضامن.

ولفت إلى سعي الصندوق لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوفير المستلزمات لـ50 ألف صياد قبل حلول فصل الشتاء، متابعًا أن الصندوق من المقرر أن يعلن عن مفاجأة قريبة قبل نهاية الأسبوع المقبل.