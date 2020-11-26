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فيديو.. محافظ الفيوم: 114 ألف طلب تصالح بقيمة 410 ملايين جنيه

تقديم طلبات التصالح
تقديم طلبات التصالح
هديل هلال
نشر في: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 3:27 ص | آخر تحديث: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 3:27 ص

قال اللواء أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن عدد طلبات التصالح تخطى 114 ألف بقيمة متحصلات 410 ملايين جنيه، لافتًا إلى أن المحافظة تخطت المستهدف الأساسي.

وأضاف الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن فرق المسح الميداني تعمل في كل القرى والمدن والنجوع؛ لرصد العقارات المخالفة، وحث المواطنين على التصالح.

وعن حملات ضبط المقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية، أشار إلى أن انخفاض إصابات كورونا أدى إلى نوع من الأريحية والتهاون في الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا استمرار المحافظة في مواجهة هذا التهاون.

ولفت إلى إرسال تنبيهات منذ أسبوعين إلى الأنشطة التي تقدم وجبات كالمطاعم أو المقاهي للالتزام بالإجراءات الاحترازية مع عودة الحياة، متابعًا: «لازال الفيروس موجودًا ولا تهاون في ظل ارتفاع الأعداد».

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