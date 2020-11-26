منظمات حقوقية دولية تحث باكستان على التحقيق في جرائم قتل ضد أقلية الأحمدية

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ذكرت منظمات حقوقية بارزة اليوم الخميس، أنه يجب على الحكومة الباكستانية التحقيق بشكل غير منحاز في جرائم القتل الأخيرة لأفراد من الطائفة الأحمدية، وذلك وسط زيادة في العنف ضد الجماعة المضطهدة على الأغلب.

وشجبت هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية ولجنة الحقوقيين الدولية جرائم الكراهية ضد الطائفة في بيان مشترك نادر.

وواجه أتباع الطائفة الأحمدية وهي أقلية يبلغ قوامها أربعة ملايين في باكستان، الموت والترويع وحملة كراهية مستدامة لعقود.

وتصر طائفة الأحمدية على أنها من أتباع الإسلام ولكن باكستان أعلنت أن الجماعة غير مسلمة في 1974 حيث أن الطائفة تعتبر مؤسسها غلام أحمد نبيا.

وبحسب الإحصاءات المجمعة من جانب الطائفة فإن أكثر من 260 عضوا من الجماعة قتلوا في هجمات مستهدفة بالرصاص وبالقنابل منذ 1984 عندما اندلع العنف الطائفي في باكستان.

وقالت المنظمات الحقوقية إن خمسة أعضاء على الأقل من الطائفة قتلوا بسبب عقيدتهم منذ الصيف. ولم تتمكن الشرطة سوى القبض على مشتبه فيهم في جريمتين.