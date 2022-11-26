مسؤول بالفاو: المنطقة العربية ليست على المسار الصحيح نحو القضاء على الجوع

قال المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، عبد الحكيم الواعر، إن «المنطقة العربية ليست على المسار الصحيح، لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الجوع».



وأضاف خلال لقاء لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن «الأمر يتطلب مشاركة إقليمية، لأن الدول لا تستطيع حل المشكلة بمفردها»، مشددًا على أهمية حدوث نوع من التكاتف على مستوى المنظمات الإقليمية، خاصة جامعة الدول العربية، والمنظمات شبه الإقليمية في المغرب والخليج العربي.



وذكر أن الإصدار الأول من تقرير حالة الموارد من الأراضي والزراعة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، يوضح وجود انكماش كبير في حالة الأراضي الزراعية بالمنطقة العربية، منوهًا إلى أن الموارد المائية بالدول العربية تشهدا تحديًا كبيرًا.



ولفت إلى أن حصة الفرد في المنطقة العربية من المياه عشر حصة الفرد عالميًا، معقبًا: «الأمر يدعونا إلى إعادة النظر في العديد من الاستراتيجيات المتعلقة بالتوسع العمراني، وزيادة عدد السكان، وإعادة استصلاح الأراضي المفقودة زراعيا».



وأوضح أن كميات الموارد المائية المتاحة بالمنطقة، تعتمد بالأساس على هطول الأمطار مباشرة على الأراضي، أو في أماكن منابع الأنهار، محذرًا من أن «تلك الكميات في انكماش مستمر».



وأشار إلى أن المنظمة الأممية، أطلقت ضمن فعاليات مؤتمر تغير المناخ «COP27»، تقريرًا متعلقًا بالزراعات الذكية مناخيًا، بالتعاون مع وزارة الزراعة المصرية، مضيفًا أن التقرير يحقق الاستفادة من قصص النجاح المتعلقة بمواجهة تحديات تغير المناخ، وندرة الموارد المائية.



وأعلن أن المنظمة بصدد إطلاق التقرير الخاص بحالة الأمن الغذائي قبل نهاية العام في المنطقة العربية، وتحديدًا الشرق الأوسط وإفريقيا، مختتمًا أن الأرقام الحديثة توضح حدة الأمن الغذائي في المنطقة.





