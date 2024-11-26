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نتنياهو: حزب الله اختار مهاجمة إسرائيل في 8 أكتوبر واستطعنا إعادته سنوات إلى الوراء

- سنفعل كل ما في وسعنا حتى لا تصنع إيران سلاحا نوويا وهذا على رأس أولوياتنا

- سنهاجم حزب الله مرة أخرى إذا قرر إعادة تسليح نفسه أو بناء الأنفاق

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنهم سيعرضون الليلة مبادرة لوقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان.

وأضاف نتنياهو أن "حزب الله اختار مهاجمة إسرائيل في 8 أكتوبر واستطعنا إعادته سنوات إلى الوراء"، موضحا: "سنفعل كل ما في وسعنا حتى لا تصنع إيران سلاحا نوويا وهذا على رأس أولوياتنا".

وتابع: "سنهاجم حزب الله مرة أخرى إذا قرر إعادة تسليح نفسه أو بناء الأنفاق".

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن تلفزيون إسرائيلي أن مجلس الوزراء الأمني المصغر يوافق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن الطاقم الوزاري الأمني المصغر يصدق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأعلنت القناة 13 الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، بدء اجتماع المجلس الوزاري الأمني لبحث التصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه سيتم إبلاغ واشنطن بالموافقة النهائية على وقف إطلاق النار بعد تصديق المجلس عليه، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير صحفية في لبنان بأن واشنطن وباريس ستعلنان عند نحو الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، التوصّل لاتفاق وقف إطلاق النار بلبنان.