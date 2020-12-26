 مقتل وإصابة 5 أشخاص جراء وقوع 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة 5 أشخاص جراء وقوع 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية

كابول - أ ش أ:
نشر في: السبت 26 ديسمبر 2020 - 12:27 م | آخر تحديث: السبت 26 ديسمبر 2020 - 12:27 م

أعلنت الشرطة الأفغانية، مقتل شرطيين وإصابة اثنين آخرين ومدني واحد جراء 3 انفجارات منفصلة هزت العاصمة كابول.

وقال المتحدث باسم الشرطة فردوس فرامارز، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، اليوم السبت، إن شرطيين أُصيبا عندما انفجرت قنبلة مغناطيسية لُصِقت بمركبتهما في الدائرة الشرطية السادسة في كابول، مشيرا إلى أن المصابين نقلوا إلى المستشفى دون أن يُدلي بمعلومات عن حالتهم الصحية.

وأضاف فارامارز، أن شرطيين قتلا وأصيب مدني إثر انفجار لغم في الدائرة الشرطية الثالثة في كابول، فيما انفجرت قنبلة مغناطيسية في الدائرة الشرطية الثامنة إلا أن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات التي وقعت وسط تصاعد أعمال القتل والانفجارات الناجمة عن العبوات الناسفة في العاصمة الأفغانية.

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