باكستان تدين هجوم الحوثيين على محافظة صامطة السعودية

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أدانت باكستان، بشدة إطلاق الحوثيين مقذوفات على منطقة جازان بمحافظة صامطة في المملكة العربية السعودية؛ مما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية - في بيان صحفي نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الأحد - إن "مثل هذه الهجمات لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تهدد أيضا سلام وأمن المملكة العربية السعودية والمنطقة".. موضحا أن بلاده تدعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات.

وأكدت باكستان مجددا دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.