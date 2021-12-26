الكويت توقع اتفاقية مع مفوضية شؤون اللاجئين لدعم نازحي اليمن بمليوني دولار

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اتفاقية منحة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بقيمة 605 آلاف دينار كويتي (نحو مليوني دولار أمريكي) للإسهام في تمويل مشروع دعم النازحين داخليا والمجتمعات المضيفة في اليمن.

وأوضح الصندوق، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأحد، أن المنحة تأتي ضمن التزام الكويت بتقديم منحة مقدارها 20 مليون دولار المعلن عنها على هامش أعمال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم الوضع الإنساني في اليمن من الموارد المتاحة من الصندوق، مؤكدا أن هدف المشروع تحسين الظروف المعيشية للأسر النازحة داخليا والمجتمعات المضيفة لهم وتحسين إمكانيات الوصول إلى الخدمات الأساسية لحوالي 200 ألف نازح في مواقع متفرقة شبيهة بالمخيمات المؤقتة في عدد من المدن اليمنية بما في ذلك صنعاء وعدن والحديدة ومأرب.

وأشار إلى أن المشروع سيعمل على تزويد النازحين والمجتمعات المضيفة لهم بمواد البناء الأساسية اللازمة لتشييد مساكن مؤقتة وإعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية في تلك المواقع والتي تشمل إعادة تأهيل مصادر المياه وتشييد قنوات نقل المياه وقنوات الصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة، بالإضافة إلى إصلاح الطرق وتوريد وتركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في 25 موقعا.

وأضاف الصندوق أن المنحة المقدمة هي الخامسة من نوعها بين المؤسستين في مجال الدعم الإنساني إذ سبق أن أبرم الصندوق الكويتي أربع اتفاقيات منح مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.