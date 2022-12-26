مدبولي: توفير الكلور كان الهاجس الأكبر لي وقت تعيين وزيرا للإسكان

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الهاجس الأكبر لديه وقت أن كان وزيرا للإسكان كان توفير الكلور لمحطات المياه.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية (النصر) بأبورواش بمحافظة الجيزة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن الدولة لم يكن بها إلا مصنعان فقط للكلور وكلاهما تابعان للقطاع الخاص، موضحا أن طبيعة مصانع الكلور تتطلب إجراء عمرة أو صيانة ما يؤدي إلى توقف العمل.

وأشار إلى أن هذا الأمر كان يؤدي إلى توقف محطات مياه عن العمل، موضحا أن البديل كان استيراد الكلور بالدولار لتشغيل المحطات.

ولفت إلى أن الدولة ضاعفت كميات المياه المنتجة بنسبة 30% مقارنة بعام 2015، مؤكدا أنه لولا مصنع الكلور الذي تم إنشاؤه لكانت الدولة مُلزمة باستيراد أكثر من نصف احتياجاتها من الكلور من الخارج.

ويساهم مجمع الصناعات الكيميائية المتوسطة بأبو رواش، فى تغطية احتياجات السوق المحلى من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية كذلك الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، وقد تم تنفيذ تلك المشروعات بالتعاون مع العديد من الشركات المدنية.