الهجرة تنظم جولة لأبناء المصريين من كندا في قرى حياة كريمة بالقليوبية

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، زيارة لوفد الطلاب المصريين بكندا إلى محافظة القليوبية.

وشارك في الزيارة السفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، وعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وفيبي وصفي مديرة "مدرسة فيلوباتير" في كندا، ووفد من أبناء المصريين بالخارج من كندا.

وأوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة فخرها، جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تلك المبادرة العظيمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية وتطوير قرى الريف المصري، والتي تعد أهم المشروعات القومية التنموية في تاريخ مصر الحديث.

وقالت وزيرة الهجرة إن اختيار مسؤولي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لمحافظة القليوبية ضمن برنامج زيارة أولادنا من الخارج، جاء بالتنسيق مع السيد محافظ القليوبية، باعتبارها واحدة من المحافظات التي تضم عدد من القري الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، والتي تحرص الدولة على تنميتها في إطار المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، ضمن خطط التطوير وتعزيز البنية التحتية في مختلف المحافظات، ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وثمنت حرص المصريين بالخارج على نقل الصور الإيجابية التي يرونها من تنمية وتطوير في أنحاء مصر، مؤكدة أن الوطن ينمو ويتطور بجهود أبنائه، وأن المصريين بالخارج جزء لا يتجزأ من معادلة البناء والتنمية، مثمنة ما يقدمونه من دعم للمشروعات في الكثير من القرى بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، ومن بينها محافظة القليوبية التي تضم نحو 6 ملايين نسمة، ويتم العمل حاليا في مشروعات تنموية بمركز شبين القناطر.

ومن جهته، أوضح مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي أن هناك طفرة ملحوظة في مختلف المشروعات التي تقوم بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتضمنتها زيارة أبنائنا من كندا، في عدد من قرى المحافظة، ومن بينها قرية "الأحراز" التي شهدت تطوير عدد كبير من المشروعات.

وأضاف أن ما تقوم به الدولة المصرية لتقديم الخدمات للفئات الأولى بالرعاية شئ يدعو إلى الفخر، مشيدا بما تم إنجازه من مشروعات في قرى حياة كريمة، ومن بينها قرية الأحراز، وتنفيذ العديد من المشروعات، من بينها: المدرسة الابتدائي، مجمع الخدمات، مجمع الزراعي، الوحدة البيطرية، المركز الطبي، الوحدة الصحية، مركز الشباب، المطافي، البريد.

وأكد ممثلو المبادرة بالمحافظة أن هناك خدمات تضمنت النهوض بنحو 148 نجعا وعزبة، لتخدم نحو 600 ألف نسمة من سكان شبين القناطر، وتوابعها، بتوفير كافة الخدمات والمرافق، حيث بلغ إجمالى عدد مشروعات حياة كريمة بالمحافظة أكثر من 700 مشروع بتكلفة تجاوز 7 مليار جنيه، بنسب تنفيذ تجاوز 75%.

وفي السياق ذاته، ثمن المحافظ جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدا أنها قدمت إنجازات غير مسبوقة غيرت وجه الحياة في عدد من الأماكن بالمحافظة، في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمية، ومشروعات الزراعة والصرف الصحي والبريد وغيرها.

وحول عدد المشروعات في مختلف المجالات الخدمية، أوضح الهجان أن مشروعات البنية التحتية تصدرت بأكثر من 225 مشروعا، وبعدها أكثر من 180 مشروعا في مجالات البنية الخدمية، والصرف الصحي بإجمالي 123 مشروعا، والأبنية التعليمية 97 مشروعا، ومياه الشرب 81 مشروعا، والغاز الطبيعي 36 مشروعا، والاتصالات 36 مشروعا، وتبطين الترع 30 مشروعا، والشباب والرياضة 28 مشروعا، والمجمعات الخدمية والمجمعات الزراعية بـ9 مشروعات لكل منهم، بجانب مشروعات الصحة وتضمنت 25 مشروعا، والبريد بـ23 مشروعا.

وعرض مسئولو حياة كريمة فيلم تسجيلي للطلاب حول مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة القليوبية، والذي استعرض تفاصيل كافة المشروعات بالمحافظة قبل وبعد التنفيذ، حيث طالب المحافظ من الوفد أن يكونوا سفراء لبلدهم ونقل الصورة كاملة عن كل الإنجازات التي تمت بمصر؛ لتوفير حياة أفضل لكل أبنائها.