جيش الاحتلال يعيد جثامين 80 شهيدا فلسطينيا

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أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعاد، اليوم الثلاثاء، جثامين 80 فلسطينيا استشهدوا بنيرانه في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضاف الشبكة الإخبارية أن جيش الاحتلال كان قد احتجز جثامين هؤلاء الشهداء من مدينة غزة وشمالي القطاع.

وفي نوفمبر الماضي، نقلت الشبكة الإخبارية دعوة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في احتجاز جيش الاحتلال الإسرائيلي لجثث الشهداء من مجمع الشفاء الطبي في غزة والمستشفى الإندونيسي في شمال القطاع.

كما أشار المرصد إلى حالات أخرى لاحتجاز جثث من محيط ممر النزوح إلى وسط وجنوب القطاع، الذي خصصه على طريق صلاح الدين الرئيسي.

وذكر المرصد أن جيش الاحتلال عمد كذلك إلى نبش مقبرة جماعية جرى إقامتها في إحدى ساحات مجمع الشفاء الطبي واستخراج جثث الشهداء منها واحتجازها.