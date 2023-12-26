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قيادي بحماس: نتنياهو يتحرك بلا هدف

آية صلاح
نشر في: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 7:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 7:34 م
أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحرك بلا هدف.

وقال حمدان في مؤتمر صحفي من العاصمة اللبنانية بيروت "الاحتلال النازي لم يترك سلاحا إلا استعمله بكل سادية ضد أبناء شعبنا".

وأضاف "ثلاثي الإجرام الإسرائيلي في حالة تخبط لأنهم لم يحققوا أي هدف من أهدافهم المعلنة".

وتابع "ما يجري يؤكد أن نتنياهو يتحرك بلا هدف ولا رؤية فهو ينتقل من فشل إلى فشل".

وأكد حمدان أن الحركة تلقت مقترحات ومبادرات من عدد من الدول ومنفتحة على كل ما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني لا ينتظر هدنا مؤقتة بل وقفا شاملا للعدوان.

وحذر حمدان كل الدول من التعاطي مع مخططات نتنياهو بشأن ما يسمى "الهجرة الطوعية".

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