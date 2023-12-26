رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الحرب في غزة ستستمر لأشهر

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، إن الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس في غزة ستستمر على الأرجح لعدة أشهر.



وأضاف هاليفي للصحفيين في بيان بثه التلفزيون على الحدود مع غزة "ستستمر الحرب شهورا كثيرة وسنستخدم أساليب مختلفة للحفاظ على إنجازاتنا لفترة طويلة".



وقال هاليفي "لا حلول سحرية ولا طرق مختصرة لتفكيك منظمة إرهابية، بل قتال حازم ومتواصل... سننال من قيادة حماس أيضا، سواء استغرق هذا أسبوعا أو شهورا"، وفقا لوكالة رويترز.



وأضاف هاليفي "قلنا منذ لحظاتها الأولى أن هذه ستكون حربا طويلة الأمد لأنه كان من الصواب تحديد أهداف بعيدة وسنذهب بعيدا، ولهذا ستكون المدة طويلة"، مضيفا أن المدة ستسمح للجيش بتكييف أساليبه.



وتابع "في نهاية المطاف، هل سنتمكن من قول إنه لا يوجد عدو يحيط بدولة إسرائيل؟ أعتقد أن هذا مفرط التفاؤل، لكننا سنخلق وضعا أمنيا جديدا".