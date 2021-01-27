وزير قطاع الأعمال: إنتاج مصنع الدلتا للحديد والصلب حاليا يصل إلى 220 ألف طن

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه عند توليه الوزارة كان مصنع الدلتا للحديد والصلب في حالة يرثى لها، موضحًا أنه كان ينتج 46 ألف طن من الحديد بطريقة عتيقة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، أنه تم استغلال باقي الـ30 فدانًا التي يقع عليها المصنع بهدف تطويره، مشيرًا إلى تقسيمهم إلى جزئين، جزء خاص بالتطوير العقاري، وآخر لإقامة مصنع جديد.

وأوضح أن المصنع الجديد ينتج ملوثات تمثل ثلث ما ينتجها القديم، لافتًا إلى أن المصنع يعمل حاليًا على إنتاج 220 ألف طن من الحديد، والمتوقع مع التشغيل النهائي إنتاج 250 ألف طن.

وذكر أن قرار التصفية يأتي بعد دراسة حالة كل مصنع من المصانع الخاسرة والتي يقدر عددها الآن بنحو 53 شركة من أصل 120، لافتًا إلى دراسة فرص التطوير بالمصانع التي من الممكن أن تحقق أرباحًا، كقطاع الغزل والنسيج والذي يعد العمود الفقري للعديد من الشركات.

وتابع: «ألاف المصانع تعتمد على الغزل والنسيج فلو مش قوية الصناعة هتموت»، مضيفًا أنه تم تصفية شركةالمصرية للملاحة.