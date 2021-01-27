تقرير أممي: أفراد وكيانات في إيران متورطون في إرسال أسلحة للحوثيين

اتهم خبراء أمميون جهات إيرانية بإرسال أسلحة ومكوناتها إلى اليمن في انتهاك للحظر الدولي لتوريد الأسلحة إلى هذا البلد.

وجاء في تقرير للخبراء المستقلين المراقبين لنظام العقوبات الخاصة باليمن، اطلعت عليه وكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء، أن "هناك كمية متزايدة من الأدلة التي تبين أن أفرادا أو كيانات من داخل جمهورية إيران الإسلامية متورطون في إرسال أسلحة ومكوناتها إلى الحوثيين".

واتهم التقرير أيضا الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بالفساد، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) باستغلال إيرادات الدولة لتمويل أنشطتها الحربية.

تجدر الإشارة إلى أن إيران نفت في وقت سابق الاتهامات المماثلة الموجهة إليها بشأن دعمها للحوثيين وتزويدهم بالأسلحة ومكونات لصناعة الصواريخ.