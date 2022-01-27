توقعات باتصال هاتفي بين بايدن وزيلينسكي بشأن الأزمة الأوكرانية

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أفاد تقرير إخباري بأن من المتوقع أن يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، عبر الهاتف، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأزمة الأوكرانية.

ويأتي ذلك وفقا لما نشره المتحدث باسم زيلينسكي على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، بأن سيجري الرئيسان محادثات اليوم.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج إن مسؤولي البيت الأبيض لم يؤكدوا ذلك على الفور.

ولم يتضح موعد إجراء المكالمة الهاتفية على وجه التحديد.

وستكون هذه المحادثة الهاتفية الثانية بين الزعيمين هذا الشهر، والثالثة خلال شهرين.

وكتب المتحدث سيرهي نيكيفوروف أن المكالمة ستشير إلى "تعاون وتنسيق وثيق" بين البلدين، وستمثل مؤشرا على دعم أوكرانيا "من جانب شريكها الموثوق".

وأضاف: "سيبحث الزعيمان عملية السلام والأمن، بما في ذلك الطاقة والتعاون في مجال الدفاع والدعم المالي على المستوى الكلي وإصلاح مناهض لرجال الأعمال من أصحاب النفوذ بالسياسة".