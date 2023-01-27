 مدرب الجزائر: بذلنا مجهودات كبيرة أمام كوت ديفوار.. واستحقينا التأهل للدور القادم - بوابة الشروق
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مدرب الجزائر: بذلنا مجهودات كبيرة أمام كوت ديفوار.. واستحقينا التأهل للدور القادم

د ب أ
نشر في: الجمعة 27 يناير 2023 - 10:08 م | آخر تحديث: الجمعة 27 يناير 2023 - 10:08 م

أشاد مجيد بوقرة، المدير الفني للمنتخب الجزائري للمحليين، بأداء لاعبيه ودورتشجيع الجماهير في الفوز، الذي حققه الفريق على نظيره منتخب كوت ديفوار 1/ صفر، اليوم الجمعة، في دور الثمانية لبطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين المقامة في الجزائر.

وسجل أيمن محيوص، الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

وقال بوقرة، في تصريحات تليفزيونية، إن اللاعبين بذلوا مجهودات كبيرة طيلة المباراة، منوها بالتزامهم بتعليمات الجهاز الفني وصبرهم وتضحياتهم حتى صافرة النهاية.

كما أبرز بوقرة، الدور الكبير الذي لعبته الجماهير في دعم اللاعبين من بداية المباراة حتى نهايتها، مسترسلا بالقول" تحيا الجزائر، يحيا الشعب".

كما أوضح ان المباراة كانت صعبة جدا ولعبت على جزئيات صغيرة، مبررا الابقاء على نفس اللاعبين طيلة 90 دقيقة، لرغبته في تفادي المغامرة وافقاد اللاعبين تركيزهم.


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