مقتل وإصابة 9 أشخاص إثر انفجار غاز في مسكن قس جنوبي بولندا

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لقيت امرأتان حتفهما وأصيب 7 آخرون، بينهم طفلان، في انفجار غاز اليوم الجمعة بمبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق في مدينة كاتوفيتسه، التي تقع بمنطقة شيليزيا العليا التاريخية جنوبي بولندا، حسبما ذكرت السلطات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ونُقل أربعة من المصابين إلى المستشفى ولكن إصاباتهم ليست بالخطيرة.

وعثر رجال الإنقاذ في فترة ما بعد الظهر، على جثة ثانية تحت أنقاض المنزل المنهار، حسبما أعلن رئيس إدارة المنطقة اليوم الجمعة.

وانتشل رجال الإنقاذ في وقت سابق، جثة امرأة تبلغ من العمر 68 عاما.

وقالت السلطات إنه كان هناك تسعة أشخاص في المبنى المخصص كسكن لأحد القساوسة وقت وقوع الانفجار.

وفقا لكنيسة أوجسبورج البروتستانتية في كاتوفيتسه، فإن الضحايا هم عائلة ذلك القس.

ووقع الحادث في الساعة 0830 صباحا (0730 بالتوقيت المحلي) اليوم الجمعة.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها قناة "تي في إن 24" مبنى يرجع إلى نهاية القرن التاسع عشر وقد لحق به الدمار. وطلبت دائرة الإطفاء مساعدة فريق بحث من بلدة جاستشاومبيز- دروي.

وتم نشر أكثر من 180 من رجال الإطفاء وأعضاء فريق البحث المزودة بالكلاب في موقع الحادث.