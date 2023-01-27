انطلاقًا من استمرار مجلس حكماء المسلمين في أداء رسالته الحضاريَّة والثقافيَّة، يقدِّم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 54، عددًا من الإصدارات الجديدة التي يقدمها لجمهوره لأوَّل مرةٍ؛ تبرز التسامح الديني في أديان العالم، وتواجه الإسلاموفوبيا، وتعالجُ عددًا من القضايا الفكريَّة في التوحيد والعقيدة والمنطق والفكر الحديث.

يأتي في مقدمة هذه الإصدارات، كتاب "قواعد الفَهم والتفاهم من الفكر واللغة"، بقلم د. مصطفى بنحمزة، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وعضو مجلس حكماء المسلمين، ورئيس المجلس العلمي بوجدة، الذي يتناول الأصول العلمية المؤسسة للتفاهم، وكذلك معوِّقات الفهم والتفاهم بين المسلمين من عوائق فكرية وأخرى منهجية حالت دون تحقق التقارب والتفاهم.

ويتناول الإصدار الثاني "السنة وعملها في إثبات الأحكام الشرعية" بقلم محمد سُعاد جلال، من كبار علماء الأزهر الشريف، يوضح فيه المؤلف علاقة السنة بالقرآن، وبيان أنواع الخبر، ودلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم.

وتحت عنوان "دراسات متشابه النَّظم في قصص القرآن الكريم: مقارنةٌ وتحليلٌ"، يأتي الإصدار الثالث بقلم عبد الغني عوض الراجحي، من كبار علماء الأزهر الشريف، وهي دراسة قرآنية فريدة تُعنَى بالبحث البلاغي المتعلق بالمتشابه والتكرار في القصص القرآني.

وفي مجال علم الكلام، يتناول الإصدار الرابع بعنوان "محاضرات في التوحيد والعقيدة والفكر الحديث" بقلم محمد شمس الدين إبراهيم، تعريف علم التوحيد وأسماءه ومقاصده، والمقارنة بين علم الكلام والفلسفة، والأدلة العقلية والكونية والوجدانية على وجود الله تعالى، ومباحث الوحدانية وصفات الله عزَّ وجلَّ، وقضية علم الله بالجزئيات بين الغزالي والفلاسفة.

وفي تخصص المنطق، يقدِّم مجلس حكماء المسلمين إصدارين؛ الأول: كتاب "تيسير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية"، بقلم محمد شمس الدين إبراهيم، يتناول أقسام العلم، وتعريف المنطق وموضوعه، وانقسام المنطق إلى "التصورات والتصديقات".

في حين يأتي الكتاب الثاني في المنطق بعنوان "منطق حديث" بقلم: علي محمد جبر، يتناول المباحث التالية: ما هو المنطق؟ المنطق وعلم النفس، المنطق الحديث والمنطق القديم، تاريخ المنطق، الفلاسفة والمتكلمون، الاستقراء، شهادة الغير، القوانين، التمثيل.

وانطلاقًا من إيمان مجلس حكماء المسلمين بأهميَّة الترجمة، كونها جسرًا بين الحضارات في التواصل البناء، واصلَ المجلس جهوده في ترجمة الكتب الهادفة لتعزيز السلم، فترجم المجلسُ كتاب: "التسامح الديني في أديان العالم"، بقلم الكاتبين جاكوب نيوسنر وبروس شيلتون؛ الذي يتضمن المباحث التالية: أسئلة حول السماحة الدينية، ماهية وأسباب السماحة الدينية، التسامح الديني في ديانة التوحيد لبني إسرائيل، التسامح الديني في الحقبة اليونانية الرومانية، التسامح في المسيحيَّة، التسامح في اليهودية، التسامح في الإسلام، التسامح في البوذية والهندوسية.

وتحت عنوان "مواجهة الإسلاموفوبيا في أوروبا"، يأتي الإصدار الثاني في الترجمة بقلم عدد من الباحثين: إيان لا وأمينة عزت دعاء وأرزو ميرالي و س. سيد، ويتناول المباحث التالية: دور الإسلاموفوبيا باعتبارها عاملًا سياقيًّا رئيسًا في الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق الإنسان، مواجهة الإسلاموفوبيا في المملكة المتحدة، مواجهة الإسلاموفوبيا في اليونان، مواجهة الإسلاموفوبيا في فرنسا، مواجهة الإسلاموفوبيا في بلجيكا، مواجهة الإسلاموفوبيا في ألمانيا، مواجهة الإسلاموفوبيا في البرتغال، مواجهة الإسلاموفوبيا في جمهورية التشيك، مواجهة الإسلاموفوبيا في هنغاريا، مجموعة الأدوات المستحدثة لمواجهة الإسلاموفوبيا.

وتأتي مشاركةُ مجلس حكماء المسلمين بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب، انطلاقًا من رسالة المجلس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، الهادفة إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلافِ أجناسهم ومعتقداتهم.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجوار جناح الأزهر الشريف، في قاعة التراث رقم (4) جناح (A)، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.