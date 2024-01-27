التنمية المحلية: بدء اختبارات السمات الشخصية للمتقدمين للوظائف القيادية غدا

آمنة: نسعى لضخ عناصر جديدة في الإدارة المحلية من القيادات المتميزة قادرة علي العطاء والتفاني في العمل



أعلنت وزارة التنمية المحلية عن بدء اختبارات السمات الشخصية للمجموعة الأولى للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم 3 لسنة 2023 لشغل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية على مستوى جميع المحافظات، وذلك بدءا من غدا الأحد إلى الأربعاء أسبوعيا على مدار 3 أسابيع، خلال الفترة من 28 يناير 2024 وحتى 12 فبراير 2024، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، أنه سيتم تنظيم الاختبارات للمجموعة الثانية للمتقدمين، على أن يتم إخطارهم من الوزارة بموعد الاختبار في الاكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكدت الوزارة، أن الاختبارات تتضمن قياس السمات الشخصية للمتقدمين، ومدى قدراتهم ومهاراتهم والقدرات العقلية والذكاء الوجداني والمهارات الاجتماعية والصحة النفسية والسمات الوظيفية.

من جانبه، أوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه سيتم اختبار السمات الشخصية أن المرحلة الأولى للاختبارات للمتقدمين للمسابقة سوف تستمر على مدار 10 أيام.

وأضاف آمنة، أن وزارة التنمية المحلية تعكف خلال المرحلة القادمة على الدفع بعناصر جديدة في الإدارة المحلية من القيادات المتميزة القادرة على العمل والعطاء؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، وضبط منظومة العمل بالإدارة المحلية بما يحقق رضا المواطنين.

وأشار إلى حرص الوزارة على تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في اختيار وتعيين القيادات الجديدة، لافتا إلى أن عملية تقييم المتقدمين للمسابقة واختيار المتميز منهم كقيادات محلية، تخضع لضوابط رئيسية متعددة ومعايير واضحة منها، الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية، واختبارات السمات الشخصية، والقدرات العلمية للمتقدمين، والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير، ومهارات القيادة، واتخاذ القرار وحل المشكلات، وجميع الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية، حتى ترتقى المنظومة المحلية بشكل جديد يساهم في تحقيق الرؤية التنموية للدولة مع بداية الجمهورية الجديدة.

يذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت خلال شهر سبتمبر من العام الماضي عن حاجتها لشغل 91 وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، طبقاً للإعلان رقم 3 لسنة 2023، وفقاً للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg.