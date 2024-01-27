 المبعوث الأمريكي لليمن يتهم الحوثيين بتعقيد نقل الإمدادات لغزة - بوابة الشروق
السبت 27 يناير 2024 10:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

المبعوث الأمريكي لليمن يتهم الحوثيين بتعقيد نقل الإمدادات لغزة

هايدي صبري
نشر في: السبت 27 يناير 2024 - 9:46 م | آخر تحديث: السبت 27 يناير 2024 - 9:46 م

اتهم المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيموثي ليندركينج، الحوثيين في اليمن، بتعقيد نقل الإمدادات لغزة.

وقال ليندركينج في تصريحات لقناة الجزيرة الإخبارية: "على الحوثيين إدراك أنه لا يمكن تحقيق سلام بينما يهددون اقتصاد العالم".

واعتبر ليندركينج أن ما يفعله الحوثيون يعقد جهود نقل الإمدادات إلى قطاع غزة.

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات بدون طيار (درون) سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك