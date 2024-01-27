المبعوث الأمريكي لليمن يتهم الحوثيين بتعقيد نقل الإمدادات لغزة

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اتهم المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيموثي ليندركينج، الحوثيين في اليمن، بتعقيد نقل الإمدادات لغزة.

وقال ليندركينج في تصريحات لقناة الجزيرة الإخبارية: "على الحوثيين إدراك أنه لا يمكن تحقيق سلام بينما يهددون اقتصاد العالم".

واعتبر ليندركينج أن ما يفعله الحوثيون يعقد جهود نقل الإمدادات إلى قطاع غزة.

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات بدون طيار (درون) سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.