جماعة الحوثي: غارتان أمريكية وبريطانية على محافظة الحديدة اليمنية

أعلنت جماعة الحوثي، السبت، أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا بغارتين محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في خبر عاجل: "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة"، وفق وكالة الأناضول.

والمنطقة المستهدفة يوجد فيها ميناء رأس عيسى البحري، وهو أحد الموانئ الثلاثة لمحافظة الحديدة الاستراتيجية.

ولم تصدر واشنطن أو لندن تعليقا فوريا بشأن الغارتين، لكن القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت فجر السبت، تدمير صاروخ مضاد للسفن يتبع للحوثيين كان معدا للإطلاق من اليمن باتجاه البحر الأحمر.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحوثيين، استهداف سفينة نفطية بريطانية في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، ما أدى إلى احتراقها.

يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، ويقولون إن ذلك يأتي تضامنًا مع غزة.

ومع تدخل الولايات المتحدة وبريطانيا ودخول التوترات مرحلة تصعيد لافت في يناير الجاري، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.