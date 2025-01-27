عرض المتهمة بتعرية طفلها في الشارع بالإسكندرية على مستشفى المعمورة للصحة النفسية

قررت نيابة ثانٍ المنتزه في الإسكندرية، عرض السيدة المتهمة بتعرية نجلها البالغ من العمر 11 شهرا "كما ولدته أمه" أثناء افتراشها الطريق العام، على مستشفى المعمورة للصحة النفسية، فيما تم نقل الطفل لمستشفى فوزي معاذ لإجراء الكشف الطبي عليه، ومن ثم مركز صحة القباري.

وأظهرت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة ثانٍ المنتزه، حول واقعة ضبط السيدة، أنها من محافظة القاهرة، وكانت تفترش حرم الطريق العام، وبرفقتها طفل "رضيع" منكبًا أمامها على وجهه عاريًا، بأنها "بلا مأوى".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جرى تصويره بواسطة المارة، ويظهر السيدة التي أظهرت تصرفات غريبة، وإلى جوارها الرضيع منبطحًا على بطنه، عاري الجسد تمامًا "كما ولدته أمه" وعند محاولتهم التدخل لإنقاذ الطفل، نهرتهم بإشاراتها لمنع تصويرها، فيما كانت تمسك بها سيجارة تدخنها.

وعقب ورود البلاغ انتقلت الشرطة وفريق نجدة الطفل إلى موقع تواجد السيدة التي كانت تفترش النجيلة المجاورة إلى سور قصر المنتزه تجاه منطقة المندره، وتم اقتيادها إلى ديوان قسم شرطة ثانٍ المنتزه، ونقل الطفل إلى إحدى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث يخضع لفحوصات شاملة للتأكد من حالته الصحية.

تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل بواسطة فريق نجدة الطفل ومسئولي إدارة وحدة الدفاع الاجتماعي بمديرية التضامن، تمهيدًا لنقله لإحدى دور الرعاية، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامته.

وبمواجهة السيدة أفادت بأن الرضيع "نجلها" وأنها تستجدي المارة للتحصل منهم على مبالغ مالية، وكانت تقوم بتبديل ملابس نجلها وقت تصويرها، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.



