مقتل شخص إثر انفجار منزل في وست فرجينيا الأمريكية

قال مسؤولون إن منزلا انفجر في أحد أحياء ولاية وست فرجينيا ، مما أسفر عن مقتل رجل ودفع السلطات إلى إخلاء المنازل المجاورة.

واستجاب رجال الإطفاء لبلاغ عن انفجار منزل في مجتمع (تشستنت هيلز) في (كلاركسبرج) أمس الأحد. وعندما وصلوا، وجدوا أشخاصا يساعدون رجلا، حسبما قال جيمس جرين رئيس إدارة إطفاء كلاركسبرج لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وقال جرين إن الرجل، الذي كان الشخص الوحيد في المنزل وقت الانفجار، تم نقله إلى المستشفى وتوفي متأثرا بجروحه.

وتسبب الانفجار في تحطم النوافذ وتطاير الحطام إلى عدة مباني، حسبما قال رئيس شرطة كلاركسبرج مارك كيدي لصحيفة "اكسبونينت تيليجرام" اليومية.

وبعد الانفجار، تم الإبلاغ عن تسرب للغاز وطلبت السلطات من جميع السكان في دائرة نصف قطرها تضم خمس بنايات إخلاء منازلهم أمس الأحد، لكن مكتب إدارة الطوارئ في مقاطعة هاريسون أعلن صباح اليوم الاثنين أنه تم السماح لبعض سكان المنطقة بالعودة إلى منازلهم.