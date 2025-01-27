رئيس مركز ديرمواس يتابع فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء ويشدد على الحصول على نموذج 8

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمتابعة الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين خلال عملية استقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية لاستيفاء أوراق ملفات التصالح على مخالفات البناء، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة في ملف قانون التصالح في مخالفات البناء وتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ومن جهته، تابع الدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، سير العمل بالمركز التكنولوجي والإدارات المختصة بملف التصالح في مخالفات البناء، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، وذلك لمتابعة فحص طلبات التصالح وإصدار نموذج 8 "قرار قبول التصالح" طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

كما شدد رئيس المركز على حسن التعامل مع المواطنين وبذل الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتيسير الإجراءات للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

وطالب القاياتي بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرًا إلى تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة وتعاون جميع الإدارات المختصة وذلك لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة.