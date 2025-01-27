بولندا: تقديم شكوى تطالب باعتقال وزير إسرائيلي

قدّمت مؤسسات حقوقية في بولندا، اليوم الأحد، شكوى إلى النيابة العامة طالبت فيها باعتقال وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، الذي يزور بولندا.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن كيش وصل إلى بولندا خلال عطلة نهاية الأسبوع لحضور "مراسم الذكرى الثمانين لتحرير معسكر أوشفيتز"، بعد أن قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، عدم الحضور، خشية اعتقاله.

وتابعت أن مقدمي الشكوى قالوا إن كيش، الذي كان طيارا مقاتلا، يتحمل المسؤولية عن جرائم حرب بصفته عضوا في الحكومة الإسرائيلية.

يذكر أنه في 21 نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بالإجماع، قرارين برفض الطعون المقدمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية