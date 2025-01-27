وزير الخارجية: مصر ليس لديها ما تخفيه بشأن أوضاع حقوق الإنسان

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إنَّ مصر ليس لديها ما تخفيه بشأن أوضاع حقوق الإنسان.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، عُرضت مساء الاثنين، أن مصر لديها ملف متميز جدًا في حقوق الإنسان، وحققت إنجازات في هذا الإطار.

وأشار إلى أن مصر لديها بصمة كبيرة في إطار التنظيم الدولي وفي إطار إطلاق الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، حيث كانت مصر مشاركة بكل قوة في تأسيس منظمة الأمم المتحدة وإطلاق الإعلان العالمي في 1948.

وشدد على أن مصر لديها إسهامات كبيرة في هذا الملف، كما أن الدولة لا تعالجه من منظور دفاعي لكن من منظور أن الدولة تبادر بالعمل على ذلك، وتخاطب العالم أجمع بأن هناك إنجازات تم تحقيقها جاءت بمبادرة كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونوه بأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يتم تنفيذها بشكل ممنهج من قبل كل مؤسسات الدولة، لافتًا إلى مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس السيسي دون أن يطلب منه أحد ذلك.

وأكد أن الحوار يتضمن مشاركة كل القوى السياسية بما في ذلك المعارضة فضلا عن المستقلين، مؤكدا أن كل الأطراف متواجدة ولا تزال متواجدة في هذا الإطار.

وأوضح أن مجلس أمناء الحوار الوطني أصدر مجموعة كبيرة فيما يتعلق بمزيد من الخطوات لتوسيع المجال السياسي وتدعيم وتمكين الشباب والمرأة والمجتمع المدني، مؤكدا أن الرئيس السيسي وافق على هذه التوصيات وأصدر توصيات للحكومة بالتنفيذ.

وتناقش مصر، غدًا الثلاثاء، وللمرة الرابعة في تاريخها، آلية الاستعراض الدورى الشامل خلال الدورة الـ٤٨ بمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يتم استعراض التقرير الوطني حول أوضاع حقوق الإنسان، والذى تقدمت به مصر إلى المجلس في أكتوبر الماضى، وجاء في ٢٥ صفحة متضمنًا جهود الدولة في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ١٤ محورًا تضمنها التقرير.