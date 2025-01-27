روسيا تعتزم تعزيز التعاون مع بيلاروس

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قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين، اليوم الاثنين، إنه سيسعى لتعزيز التقارب مع بيلاروس، بعد فوز الرئيس السلطوي الكسندر لوكاشينكو، كما كان متوقعا - في الانتخابات الرئاسية.

وكان فوز لوكاشينكو، بفترة رئاسة سابعة أمرا مفروغا منه، في ظل الافتقار لمنافسين واقعيين وقمعه للمعارضة.

ومع ذلك، وصف بوتين، فوز لوكاشينكو بأنه "انتصار مُقنع" في برقية تهنئة.

وكتب بوتين، أنه يريد تعزيز التعاون بين روسيا - وبيلاروس، والدفع بعمليات التكامل في منطقة أوراسيا.

وكتب: "أنت دائما ضيفا مرحبا به على الأراضي الروسية".

وانتقد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الانتقادات الغربية للانتخابات، قائلا إن روسيا غير معنية بها.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن بيسكوف القول: "نرى الانتخابات شرعية تماما ومنظمة وشفافة، وشهدت تحقيق فوز أكثر من مٌقنع لرئيس الدولة الحالي".

ويذكر أن لوكاشينكو "70عاما" ترأس بيلاروس لأكثر من 30 عاما.