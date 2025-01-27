تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد لحظة انسحاب الاحتلال من محور «نتساريم»، الذي فصل جنوب القطاع عن شماله خلال حرب الإبادة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، بدأت القوات الإسرائيلية بالانسحاب من محور نتساريم، وذلك بإخلاء جيش الاحتلال الجزء الغربي من المحور؛ من أجل السماح بعودة المواطنين الغزيين النازحين إلى منازلهم ومناطق سكنهم في شمال القطاع.

وتزامنًا مع ذلك، بدأ آلاف النازحين، اليوم الاثنين، بالعودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، عبر شارع الرشيد الساحلي، وسط قطاع غزة، بعد أن هجرهم جيش الاحتلال قسرا من منازلهم جراء حرب الإبادة الجماعية.

وأمضى الآلاف الليلتين الماضيتين في العراء على شارعي الرشيد وصلاح الدين، رغم البرد القارس في انتظار سماح قوات الاحتلال لهم بالعودة إلى ديارهم، بعد أن أجبرتهم على مغادرتها والنزوح إلى الجنوب.

ويقطع غالبية النازحين طريق العودة عبر شارع الرشيد، مسافة 7 كيلومترات على الأقل، سيرا على الأقدام.

ويمتد شارع الرشيد الساحلي من شمال القطاع إلى جنوبه، وشهد خلال حرب الإبادة على مدار 470 يوما، عشرات المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطنين الذين كانوا في طريقهم للنزوح من الشمال إلى الجنوب.