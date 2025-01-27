 ضبط 7 أطنان دقيق.. الداخلية تواصل حملاتها ضد التلاعب في أسعار الخبز - بوابة الشروق
الإثنين 27 يناير 2025 3:13 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ضبط 7 أطنان دقيق.. الداخلية تواصل حملاتها ضد التلاعب في أسعار الخبز

محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 27 يناير 2025 - 3:02 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يناير 2025 - 3:02 م

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع شرطة التموين من ضبط قضايا مخابز سياحية ومُدعمة، بمضبوطات بلغت 7 طن من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، خلال 24 ساعة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وشن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وبالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات تموينية مكبرة لضبط الجرائم التموينية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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