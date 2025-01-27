أسوان: افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى دراو المركزي بطاقة 40 ماكينة

أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى دراو المركزي الجديد، والمدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بطاقة 40 ماكينة بما يساهم في خدمة 105 حالات مرضية لتلقي جلسات الغسيل الكلوي بها.

وأضاف أنه بالتوازي مع ذلك جار تحقيق الجاهزية الكاملة بالمستشفى في جميع الأقسام والتخصصات لخدمة نحو 150 ألف نسمة؛ انطلاقا من اعتبار توفير الرعاية الطبية والعلاجية للمواطن الأسواني تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

وأشار الدكتور محمد عبدالهادي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أنه بناء على تعليمات اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة رى دعم قسم الغسيل الكلوي بأحدث التقنيات الطبية.

وأوضح الدكتور أحمد ربيع مدير مستشفى دراو، أن وحدة الغسيل الكلوي الجديدة تضم أقسام متعددة لتقدم الخدمة للمرضى المترددين عليها، ومنها سلبي الفيروسات الكبدية، ومرضى الغسيل الكلوي مصابي فيروس سي وبي، لافتا إلى أنه يضم قسم لمرضى الطوارئ وقسم غسيل كلوي للأطفال بقدرة إستيعابية تصل إلى 320 مريضا.