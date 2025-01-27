حماس: سلمنا الوسطاء معلومات عن الرهائن المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى

قالت حركة حماس الفلسطينية إنها سلمت الوسطاء المعلومات المطلوبة بخصوص قائمة الرهائن الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت حماس في بيان أنها قدمت للوسطاء مساء الأحد تفاصيل دقيقة حول قائمة الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى التي تم التوصل إليها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي وفقا لما نص عليه الاتفاق بين الطرفين.

وجاء إعلان حماس بعد وقت قصير من إعلان ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي إن “الجهود المستمرة التي يقودها الوسطاء أدت إلى تفاهم بين الطرفين يقضي بأن تقوم حركة حماس بتسليم الرهينة أربيل يهود، بالإضافة إلى اثنين من الرهائن، قبل يوم الجمعة القادم.

وبحسب الأنصاري ستقوم حماس بتسليم ثلاثة رهائن إضافيين يوم السبت المقبل، وفقا للاتفاق”.

وأضاف الأنصاري أنه في المقابل، ستسمح السلطات الإسرائيلية ابتداء من صباح يوم الاثنين بعودة الفلسطينيين النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع، مع تسليم إسرائيل قائمة بأسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023 كل يوم أحد في المرحلة الأولى من الاتفاق".

ومن جهة أخرى، قال مصدر قيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، لقناة الأقصى إن زيادة أعداد الأسرى الإسرائيليين في عملية التسليم المقررة هذا الأسبوع جاءت بمبادرة من الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أن عدد الأسرى الأحياء كان أكبر من المتوقع ويكفي لتبادل أكثر من المرحلة الأولى كلها.

وأكد المصدر أن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة فرحة الشعب الفلسطيني وعدم حصر العدد المتبقي للتبادل في الأسبوع الأخير كما ينص الاتفاق، مشددا على أن الزيادة في عدد الأسرى المفرج عنهم جاءت في وقت شهد فيه قطاع غزة أزمة عودة النازحين، لتكون حلا لهذه الأزمة.

وفي بيان لاحق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن بدء تنفيذ التعليمات الخاصة بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة، حيث سيسمح لهم بالعودة مشيا على الأقدام عبر طريق نتساريم وشارع الرشيد اعتبارا من الساعة 07:00 صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش).

كما سيجري السماح بالانتقال بالمركبات إلى شمال القطاع بعد الفحص عبر طريق صلاح الدين بدءا من الساعة 09:00 صباحا.