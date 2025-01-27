يشارك الفنان محمد صبحي والدكتور علي جمعة في ندوة "الفتوى والدراما" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، وتُقام الندوة في تمام الرابعة مساء اليوم الاثنين بجناح دار الإفتاء المصرية في قاعة (4).

ستتناول الندوة العلاقة بين الفتوى والدراما من حيث التناول والمعالجة، مع تسليط الضوء على أبرز القضايا الاجتماعية والأخلاقية التي تناولتها الدراما وتقاطعت مع الفتاوى، ستكون محاور الندوة كما يلي:

- الفتوى والدراما: علاقة تكامل أم تنافر؟

- القضايا الاجتماعية والأخلاقية في ميزان الدراما

- صورة رجل الدين والخطاب الإفتائي في الدراما: الإيجابيات والسلبيات

- الفتوى في الدراما: مقترحات وتوصيات

