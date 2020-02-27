تواصل الفنانة أمينة خليل، تصوير دورها في مسلسل "تقاطع طرق"، والمقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل.

والعمل من بطولة منى زكي، وأمينة خليل، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجب، وتأليف وإخراج تامر محسن.

كما تستعد أمينة لتصوير دورها في مسلسل "اتجاه عكسي" مع الفنانين هانى عادل، وشيرين رضا، وهالة صدقي، وعمر السعيد، وتدور أحداثه في 15 حلقة فقط، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف.

ومن جهة أخرى، انتهت أمينة أخيرا من تصوير فيلمي "صاحب المقام" بطولة يسرا، وآسر ياسين، وصلاح عبد الله، وبيومى فؤاد، ومحمود عبد المغنى، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وفيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد، وعائشة بن أحمد، ورجاء الجداوى، وتأليف أمانى التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.

يُذكر أنه يعرض لأمينة حاليا في السينمات فيلم "لص بغداد" مع الفنانين محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وهو تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.