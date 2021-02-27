التحالف الدولي: أي طلعة جوية لطائراتنا لا تتم إلا بموافقة العراق

أكد نائب القائد العام لقوة المهام المشتركة للشؤون الاستراتيجية للتحالف الدولي، اللواء كفين كاتسي، اليوم السبت، أن "داعش" الإرهابية وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مشددًا على أن طلعات التحالف الجوية لا تتم إلا بموافقة الحكومة العراقية.

وقال كاتسي في تصريح أوردته قناة السومرية نيوز، إن القوات العراقية نجحت في تفكيك عصابات داعش، وقتلت واعتقلت العديد من قيادات داعش الإرهابية"، مشيرًا إلى إن "التحالف والقوات العراقية يعملان على تفكيك الشبكة المالية لداعش".

وحول الهجمات الصاروخية، أشار إلى أنها تشكل تهديداً للعراق، وأن الحكومة والقوات الأمنية تعالج تلك الهجمات التي تنفذ من الجماعات المسلحة"، مؤكداً التزام التحالف بدعم القوات العراقية في التصدي للهجمات الصاروخية ضد البعثات".

ولفت كاتسي إلى تقليص عدد قوات التحالف في العراق بناءً على طلب الحكومة، موضحاً أن قوات الناتو تقدم الاستشارة للقوات الأمنية العراقية.

وشدد على أن الطلعات الجوية التي تنفذها طائرات التحالف لا تتم الا بموافقة عراقية، كما انها لا تقتصر على التحالف فقط بل هناك الكثير من المهمات تنفذها الطائرات العراقية وطيران الجيش"، لافتاً إلى قدرة القوات العراقية على تنفيذ عمليات أمنية واسعة دون الاستعانة بالضربات الجوية، مؤكدا عدم حاجة القوات العراقية إلى التدريب لأنها أصبحت بمستوى من الحرفية الكافية.