 الدفاع العراقية: مقتل داعشي وتدمير وكر للأسلحة في ضربة جوية بديالى - بوابة الشروق
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الدفاع العراقية: مقتل داعشي وتدمير وكر للأسلحة في ضربة جوية بديالى

أ ش أ
نشر في: السبت 27 فبراير 2021 - 11:52 ص | آخر تحديث: السبت 27 فبراير 2021 - 11:52 ص
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مقتل أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتدمير وكر للأسلحة والأعتدة بضربة جوية في محافظة ديالى.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم السبت - أن "طيران القوات الجوية الحربي وبالتنسيق مع عمليات الفرقة الخامسة، نفذ ضربة جوية أسفرت عن مقتل داعشي وتدمير وكر للتنظيم بداخله أسلحة وأعتدة في منطقة زور الإصلاح ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى".

وكانت وكالة الاستخبارات التابعة إلى وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، القبض على خمسة إرهابيين ينتمون لداعش بمحافظتي بغداد وصلاح الدين.

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