الإمارات تعلن رفضها لمحاولات استغلال قضية خاشقجي للتدخل في شؤون السعودية

أيدت دولة الإمارات بيان وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، بخصوص جريمة اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم السبت، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.

وأكدت الوزارة وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة، مشددة على رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.

واتهم تقرير استخباراتي أمريكي أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالموافقة على قتل الكاتب الصحفي، جمال خاشقجي، في عام 2018.

ومن جهتها، أصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانًا رسميًا، أعربت فيها عن رفضها لهذا الاتهام، واصفة ما جاء في هذا التقرير بالاستنتاجات المسيئة وغير الصحيحة.