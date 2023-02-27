وكيل رياضة كفر الشيخ يفتتح معرض الفنون التراثية لطلائع مصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

افتتح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، معرض الفنون التراثية لطلائع مصر بمركز شباب كفر الشيخ بمشاركة أعمال 200 طليع، من تنظيم الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع المديرية.

أوضح وكيل رياضة كفر الشيخ، أن المعرض يقدم نتاج الورش التدريبية للبرنامج التدريبي المهاري، تحت شعار "الفنون التراثية لطلائع مصر"، من أعضاء مراكز شباب كفر الشيخ وفوة على تصميم الإكسسوارات والخيامية والنسيج وصناعة الكليم اليدوي وفنون التطريز.

وأضاف أن التدريب تم على أيدي مدربين متخصصين في ظل اهتمام وزارة الشباب بتنمية مهارات النشء الإبداعية؛ بهدف حث النشء على الإبداع والحفاظ على الهوية المصرية.

واستعرض الحضور، المعروضات الفنية للمبدعين الصغار، وتابع التنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء، وتنفيذ فريق عمل الإدارة ومشرفي النشاط من الإدارات الفرعية، وقدم الورش التدريبية سمر الشعراوي، وإسراء عاشور، ورانيا أبو شادي، وأحمد عنز، وسمر حبيب.