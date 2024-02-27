تركي آل الشيخ يدعو الخطيب ولبيب لحضور نهائي كأس مصر بالسعودية

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دعا تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لحضور مباراة نهائي كأس مصر، بين الفريق الأحمر والزمالك بالرياض في شهر مارس القادم.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب الأول بارك المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، والتي ستجمع فريقي الأهلي والزمالك يوم الجمعة 8 من شهر مارس القادم.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية: «أنا مستعد لفتح صفحة جديدة مع النادي الأهلي ومجلس إدارته، علاوة على أنني أوجه الدعوة لـ محمود الخطيب من أجل زيارة السعودية».

وأضاف: «أوجه الدعوة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من أجل حضور مباراة نهائي كأس مصر، وأوجه الدعوة أيضًا لمجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، وسنتشرف بحضورهم».

وأتم : «كما أوجه الدعوة لقناتي الأهلي والزمالك إذا أرادتا إنشاء استديوهات تحليلية للمباراة من الملعب، ونحن مستعدون للتكفل بكل شيء».