محافظ الإسكندرية يبحث مع وفد البنك الأوروبي سبل مواجهة التحديات المناخية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وفدًا يضم أعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لمتابعة سير تنفيذ المشروعات التي يمولها البنك، والتي يأتي على رأسها مشروعات مبادرة "المدينة الخضراء" التي يتم في ثلاث مدن بالدولة هي "الإسكندرية والقاهرة والسادس من أكتوبر".

وحضر اللقاء الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد محافظ الإسكندرية، حرص المحافظة على تطبيق الاقتصاد الأخضر؛ لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.

كما ناقش"الشريف"، مع الوفد المشروعات التي تم البدء في تنفيذها والمشروعات المقترحة للاختيار من بينها مشروعات التغيرات المناخية والنقل العام والمخلفات الصلبة، وقطاع المياه والصرف الصحي.

وشدد المحافظ، على ضرورة إعطاء أولوية قصوى لمشروعات حماية الشواطئ لمواجهة التغيرات المناخية.

ويأتي اللقاء على هامش زيارة وفد البنك الأوروبي لمصر لعقد اجتماعات مع المسئولين الحكوميين وأعضاء مجتمع الأعمال، وممثلي الشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني.