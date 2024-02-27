رئيس وزراء باكستان: عازمون على حماية سيادة بلادنا وأمنها الإقليمي

قال رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكار، اليوم الثلاثاء، إن بلاده عازمة على حماية سيادتها وأمنها الإقليمي، إنطلاقا من كونها دولة محبة للسلام، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية.

وأشاد رئيس الوزراء في رسالة بمناسبة الذكرى الخامسة لعملية الرد السريع، في منطقة كشمير المتنازع عليها، بالقدرات الاحترافية للقوات المسلحة الباكستانية وتصميمها.

يشار إلى أنه في 27 فبراير 2019، أسقطت القوات الجوية الباكستانية طائرتين هنديتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد. كما ألقت القوات الباكستانية القبض على أحد الطيارين الهنود، وتم تسليمه لاحقا كبادرة سلام.

وقال رئيس الوزراء إن القوات المسلحة الباكستانية أثبتت تفوقها العملياتي في دحض المزاعم الهندية الكاذبة.

وأشار إلى أنه "لا يجب أن يشكك أحد في أن باكستان دولة محبة للسلام ومصممة على حماية سيادتها وكذلك الأمن الإقليمي".

وأكد رئيس الوزراء عزم بلاده الرد بقوة على أي عدوان يستهدفها.