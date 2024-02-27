وزير دفاع بريطانيا: سنواصل هجماتنا حتى تتوقف هجمات الحوثيين على سفن الشحن

أكد وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، اليوم الاثنين، على مواصلة بلاده وحلفائها التصدى لهجمات الحوثيين على سفن الشحن البحري في البحر الأحمر في ظل استمرار "سلوكهم الهمجي".

وقال شابس: "إن التحليل المبكر أظهر أن سلاح الجو الملكي البريطاني أصاب ثمانية أهداف في اليمن بنجاح، والتي تضمنت مواقع يستخدمها الحوثيون لشن هجمات بطائرات مسيرة بعيدة المدى، سواء في مهام الاستطلاع أوالهجوم"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وهذا الإجراء الذي جاء مطلع الأسبوع، يأتي في إطار العملية المشتركة الرابعة من نوعها التي يتم شنها ضد جماعة الحوثي منذ 12 كانون الثاني/يناير الماضي، على الرغم من أن هذا الإجراء يبدو أنه لم يكن كافيا لردع هجمات الحوثيين.

وقال وزير الدفاع البريطاني في بيان لنواب مجلس العموم: إنه "يمكن للحوثيين إيقاف هذا السلوك الهمجي في أي وقت يريدون، بيد أنهم يختارون، بدلا من ذلك، مواصلة أعمالهم العدوانية المتهورة، مما يلحق الضرر ليس فقط بالأبرياء، ولكن بالشعب اليمني أيضا".

يشار إلى أن الحوثيين صعدوا هجماتهم العسكرية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن ، مؤكدين "أنه إذا لم يتوقف العدوان على غزة، ستكون هناك خطوات تصعيدية ومفاجآت جديدة".

وردا على هذه الهجمات قامت الولايات المتحدة وبريطانيا بشن هجمات على أهداف للحوثيين.