مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية: القبض على إرهابية سابقة بالجيش الأحمر في برلين

ألقت السلطات الألمانية القبض على دانيلا كليته- الإرهابية السابقة في جماعة الجيش الأحمر- بالعاصمة الألمانية برلين، وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر أمنية اليوم الثلاثاء.



تعد جماعة الجيش الأحمر التي تأسست فيعام 1970، إحدى أبرز وأنشط الجماعات اليسارية المسلحة بألمانيا الغربية السابقة في فترة ما بعد الحرب حيث تم تصنيفها هناك جماعة إرهابية. ونفذت الجماعة العديد من العمليات أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص.



وشنت السلطات عمليات بحث عن أعضاء الجماعة المطلوبين لفترات طويلة من الزمن.



وعُرِفَت الجماعة التي يشار إليها اختصارا بـ"آر ايه إف"، أيضا باسم مجموعة "بادر ماينهوف".



وتتهم السلطات كليته (65 عاما) وزميليها بوركهارد غارفيج وإرنست-فولكر شتاوب بالشروع في القتل وسلسلة من السرقات الخطيرة في الفترة بين عامي 1999 و2016.



وتقول السلطات إن الجماعة المسلحة مسؤولة عن مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 200 آخرين.