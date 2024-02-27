الجيش الأمريكي يعلن قصف صواريخ ومسيرات حوثية في اليمن

قال الجيش الأمريكي يوم الاثنين إنه قصف صواريخ وطائرات مسيرة وقوارب مسيرة تقع في مناطق اليمن التي تسيطر عليها جماعة الحوثي المدعومة من إيران دفاعا عن النفس.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه بين الساعة 0445 مساء و1145 مساء بالتوقيت المحلي (1345 بتوقيت جرينتش إلى 2045 بتوقيت جرينتش) دمرت قواتها ثلاث سفن سطحية غير مأهولة وصاروخين متنقلين مضادين للسفن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والتي كانت "معدة للإطلاق" باتجاه البحر الأحمر.

وأعلنت القيادة المسؤولة عن المنطقة، في بيان أنها قصفت أيضا مركبة جوية غير مأهولة أحادية الاتجاه، فوق البحر الأحمر بالفعل.

وتابع البيان: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا وأمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

وتعهدت جماعة الحوثي في اليمن بمهاجمة السفن في البحر الأحمر المرتبطة بإسرائيل. ومع ذلك، فإن العديد من السفن التي تعرضت لإطلاق النار ليس لها صلة بالبلاد.

ويقول الحوثيون إنهم يريدون فرض حد للهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وبسبب الهجمات الحوثية المستمرة، تتجنب شركات الشحن الكبرى بشكل متزايد أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا وتبحر حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا.