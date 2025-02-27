سجل الاقتصاد الأمريكي نموا ملموسا خلال الربع الأخير من العام الماضي، بمعدل 3ر2% مدعوما بزيادة الإنفاق الاستهلاكي في نهاية العام، بحسب تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس، حيث ظل معدل النمو عند نفس مستوى البيانات الأولية الصادرة في وقت سابق.

في الوقت نفسه فإن التوقعات الاقتصادية للعام الحالي أكثر غموضًا مع سعي الرئيس دونالد ترامب إلى شن حروب تجارية وخفض أعداد العاملين في الحكومة الاتحادية والترحيل الجماعي للمهاجرين.

وذكرت وزارة التجارة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير جاء أقل منه في الربع الثالث حيث كان 1ر3%.

وبلغ معدل نمو الاقتصاد خلال العام الماضي ككل 8ر2% مقابل 9ر2% خلال 2023.

وزاد الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2ر4%.

وأظهر تقرير وزارة التجارة أن الرئيس ترامب ورث من سلفه الرئيس الديمقراطي جو بايدن اقتصادا قويا. ويزيد معدل النمو خلال الربع الأخير عن نسبة 2% التي تم تسجيلها خلال 9 من آخر 10 فصول ماضية.

كما تراجع معدل البطالة إلى 4% وانخفض معدل التضخم عن مستوياته القياسية المسجلة في منتصف 2022، رغم عودته للارتفاع خلال الشهور الأخيرة.

يذكر أن بيانات إجمالي الناتج المحلي للربع الأخير الصادرة اليوم الخميس هي القراءة الثانية المعدلة لها، في حين ستصدر القراءة النهائية يوم 27 مارس المقبل.