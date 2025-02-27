منظمات حقوقية دولية: عودة سكان غزة إلى منازلهم نقطة فارقة في القضية الفلسطينية

الجمَّالي: أمريكا لم تعد وسيطًا محايدًا.. فايد: الشعب الفلسطيني بلا مقومات حياة

أكدت منظمات حقوقية عربية ودولية أن عودة سكان قطاع غزة إلى منازلهم تمثل نقطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، مشددين على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز مقاومته وتمكينه من التشبث بأرضه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الذي استضافته القاهرة اليوم، لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، والذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان واتحاد المحامين العرب والتضامن الإفريقي الآسيوي.

الجمَّالي: أمريكا جزء من المشكلة وليست وسيطًا محايدًا

أكد سلطان بن حسن الجمَّالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن التهديدات الخطيرة بالتهجير القسري تستدعي تحركًا عاجلًا لمناهضة الاستبداد الدولي، الذي يسعى لمصادرة حقوق الشعوب.

وأضاف: "نحن هنا اليوم لبحث أدوات مناهضة هذا الطغيان الذي يعمل على وأد الحقوق والحريات، رافضين إرهابنا، ومؤكدين استمرار جهودنا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني".

وشدد الجمَّالي على أن الولايات المتحدة لم تكن يومًا وسيطًا نزيهًا في الصراع العربي الإسرائيلي، بل أصبحت جزءًا من الاحتلال والمشكلة من خلال دعمها المستمر لإسرائيل وتوفيرها أدوات الحرب على قطاع غزة ولبنان.

شلبي: عودة سكان غزة إلى منازلهم نقطة تحول تاريخية

أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن عودة سكان غزة إلى منازلهم تمثل نقطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، مشيدًا بصمود الدول العربية، وعلى رأسها مصر والأردن، في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأعرب عن أمله في أن تخرج القمة العربية المرتقبة في مصر الأسبوع المقبل بتوصيات تدعم القضية الفلسطينية.

فايد: الشعب الفلسطيني بلا مقومات حياة

قال فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التهجير القسري جريمة إنسانية تعاقب عليها القوانين الدولية، متهمًا إسرائيل بمحاولة تغيير التركيبة الديموغرافية لقطاع غزة عبر تدمير المستشفيات والمدارس والبنية التحتية.

وأضاف: "الشعب الفلسطيني لم يعد له أي مقوم من مقومات الحياة، والقوانين العالمية تنص على ضرورة عودة الشعوب إلى أراضيها".

ودعا فايد إلى إلزام إسرائيل بتعويض الفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بهم، بما يحقق لهم الاستقرار والسلام.

يونس: الوضع في فلسطين هو الأخطر منذ 1948

أكد عصام يونس، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان الفلسطيني، أن الوضع الحالي للقضية الفلسطينية هو الأكثر خطورة منذ النكبة عام 1948، مشيرًا إلى أن إسرائيل خططت منذ البداية لتهجير الفلسطينيين.

وقال يونس: "بدلًا من نزوح الفلسطينيين إلى الجنوب، نشاهد الآن عودتهم إلى الشمال، وهو ما يعد بمثابة لوحة وقصة العصر الحالي".

وأشاد بالموقف المصري الذي أفشل محاولات تهجير الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

عاشور: المجتمع الدولي بلا مصداقية

قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إن المجتمع الدولي يفتقد للمصداقية، حيث تحكمه القوة الغاشمة والهيمنة.

وأضاف: "نحن لا نطالب الأنظمة العربية بالحرب ضد الكيان الصهيوني، لكننا نطالبهم بالحفاظ على القضية الفلسطينية ومنع تدهورها".

شيحة: نرفض وجود قوات دولية في فلسطين

شدد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على رفضه لفكرة نشر قوات دولية داخل الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن الحديث عن الاستجابة الإنسانية يجب أن يركز على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة حقه في الحياة والكرامة.

مسعد: لا يجوز الحياد مع استمرار جرائم الاحتلال

قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والتي أدارت الجلسة الأولى للمؤتمر، إنه لا يجوز الحياد في ظل الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق أطفال ونساء غزة.

وأضافت: "ما أوصلنا إلى الوضع الحالي في قطاع غزة هو إفلات قادة الاحتلال من العقاب".

مؤتمر دولي لحشد الجهود ضد التهجير القسري

يهدف المؤتمر إلى حشد الجهود الدولية والإقليمية لمناهضة جرائم التهجير القسري والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بمشاركة 80 شخصية بارزة من قادة المجتمع الحقوقي الدولي، إلى جانب برلمانيين وإعلاميين وقادة فكر من مختلف الدول.