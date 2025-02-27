الفاتيكان: تحسن صحة البابا مع الحاجة إلى الراحة لتجاوز مرحلة الخطر

قال الفاتيكان إن البابا يواصل التحسن من الالتهاب الرئوي، لكنه يحتاج إلى مزيد من الأيام لاستقرار حالته وتجاوز مرحلة الخطر.

وأوضح الفاتيكان، مساء اليوم الخميس، أنه برغم استمرار تحسن صحة البابا فرنسيس، فمن غير المتوقع أن يغادر المستشفى في الأيام المقبلة، وفقا لما ذكرته وكالة (د ب أ).

وجاء في البيان اليومي لمستشفى جيميلي في روما والذي نشره الفاتيكان أن "الحالة الصحية العامة للبابا تحسنت بشكل أكبر اليوم"، حسب (د ب أ).

ونقلت (د ب أ) عن البيان القول: "نظرا لتعقيد الحالة الصحية العامة للبابا، هناك حاجة إلى مزيد من الأيام لاستقرار حالته".